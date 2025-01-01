Президент США Дональд Трамп старательно работает над вопросами достижения мира. Такое заявление сделал в пятницу, 10 октября, российский лидер Владимир Путин.

Норвежский Нобелевский комитет присудил премию мира за 2025 года не Дональду Трампу, который, по словам представителей его окружения, мечтал об этой награде. Премия досталась лидеру венесуэльской оппозиции Марии Мачадо.

Владимир Путин скептически оценил решение Нобелевского комитета, отметив, что уже бывали случаи присуждения премии мира людям, которые для этого мира ничего не сделали. Авторитет Нобелевского комитета в значительной степени утрачен, однако "Бог с ними, не мне судить", заявил президент России.

Что касается Трампа, оставшегося без премии, подтверждением его миротворческих заслуг Владимир Путин назвал ситуацию на Ближнем Востоке и подчеркнул, что это "историческое событие", если удастся реализовать план американского политика.

Что касается ситуации на Украине, со стороны России и США есть понимание о том, куда двигаться и стремиться, чтобы прекратить украинский конфликт мирными средствами, цитирует Путина ТАСС.

Ранее помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Россия "в данный момент поддержала бы (кандидатуру Трампа), если бы нас спросили". Однако, по данным Polymarket, накануне объявления лауреата шансы Трампа оценивались лишь в 3%.

Руководитель направления аналитики Института экономики роста им. П. А. Столыпина Сергей Васильковский заявил, что отказом присудить Нобелевскую премию мира Трампу европейцы пытались продемонстрировать свою независимость от политики Соединенных Штатов. Это, по мнению Васильковского, вполне вписывается "в основной контекст, повестку и дискурс".