Путин предупредил об опасности "разъезда" бывших республик СССР

Бывшие республики Советского Союза многое объединяет. Сегодня странам важно "не разъехаться" далеко друг от друга, заявил президент России Владимир Путин по итогам своего визита в Таджикистан.

Российский лидер признал, что в странах Центральной Азии больше собственной специфики, поскольку там проживают народы разных этнических групп. В то же время, чем дальше, тем больше развитие идет на собственной экономической базе, на собственных традициях, развивается и Россия. И здесь очень важно поддерживать чувство того, что страны очень многое объединяет, сказал Путин.

Президент России отметил роль СНГ. По словам Путина, Содружество в целом успешно решает задачу по сохранению конкурентных преимуществ на постсоветском пространстве. Контакты между людьми остаются достаточно плотными, поддерживается русский язык как язык межнационального общения, приводит слова президента РИА Новости.