Путин: Россия и США остаются в рамках договоренностей на Аляске

Россия и США остаются в рамках договоренностей по Украине, достигнутых в ходе встречи лидеров на Аляске. Сегодня об этом в Душанбе заявил Владимир Путин. Он подчеркнул - у Москвы и Вашингтона есть понимание, куда надо было бы двигаться, чтобы прекратить мирными средствами этот конфликт. Президент ответил на вопросы журналистов, подведя итоги своего государственного визита в Таджикистан и прошедшего там саммита глав СНГ.

Несколько часов назад завершилось заседание совет глав СНГ. Ему предшествовал саммит "Россия-Центральная Азия" и государственный визит российского президента в Таджикистан. Оттого сначала журналисты просят Путин подвести итоги этого двухдневного политического марафона.

"Мы живём в тех условиях, которые исторически сложились, и должны жить не только в этих условиях, но и смотреть, как нам обустроить это пространство, как нам двигаться дальше, и не утратить конкурентные преимущества, которые возникли в результате создания на пространствах бывшего СССР единой логистики, единой кооперации в промышленности, единого какого-то культурного кода, несмотря на многообразие культур народов Советского Союза, сохранить всё это и призвано СНГ", - отметил Путин.

В Таджикистане российский президент провел и несколько двусторонних встреч. В том числе с лидером Азербайджана. Отношения с этим государством Путин назвал "кризисом эмоций" после авиакатастрофы пассажирского самолета в российском небе. Однако после прошедшей встречи, подчеркнул Путин, эту страницу Москва и Баку перевернули.

В целом отношения со странами СНГ развиваются хорошо. Товарооборот растет. А больше 90 процентов расчетов производится в национальных валютах. Дань санкционным реалиям и международной турбулентности. Об этом Путина тоже спрашивают в контексте встречи лидеров России и США на Аляске. Тут же звучит вопрос и про Нобелевскую премию мира, которую Трамп в итоге не получил. Но был ли достоин, интересуется пресса у Путина.

"Ну, знаете, это не мне решать, кому присуждать Нобелевскую премию. Во-первых, были случаи, когда комитет присуждал Нобелевскую премию мира людям, которые для мира ничего не сделали и, на мой взгляд, этими решениями они нанесли огромный ущерб авторитету этой премии", - сказал Путин.

То, что президент США действительно достоин премии мира, говорили многие. Но особенно тут выделились украинские деятели. Они заявили, что готовы поддержать кандидатуру Трампа, но в обмен на "Томагавки".

"Связывать Нобелевскую премию мира с поставками оружия - это нелепо и просто говорит об уровне сегодняшнего киевского режима в целом", - указал Путин.

Даже отказ США от предложения России по договору ДСНВ Москву не особенно беспокоит. "Мы доводим до ума, и, думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новом оружии которое мы когда-то анонсировали, оно появляется, проходит у нас испытания, они идут успешно", - сказал Путин.

Поздравили журналисты президента и с днем рождения, который президент отмечал во вторник. Не забыв уточнить про подарок, который Владимиру Путину преподнесли военные.

Президент подчеркнул, что российские бойцы сейчас отстаивают нашу государственность в зоне СВО, все задачи которой обязательно будут выполнены.