Путин объявил о появлении новых видов оружия в России

В России уже ближайшее время могут сообщить о появлении новых видов оружия. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на пресс-конференции в Душанбе.

По словам российского лидера, определенная гонка вооружений в мире сейчас идет. При этом отказ США по ДСНВ будет не критичен для нашей страны, отметил Путин.

Глава государства также сообщил, что ответ Москвы на разговоры о передаче Киеву ракет "Томагавк" - это усиление системы ПВО.

Ранее на этой неделе Путин провел совещание с командующими группировками и Совбезом. Президент поблагодарил личный состав ВС России за мужество и героизм. Путин отметил, что разработка новейших вооружений и их поставка в войска идут опережающими темпами.