Убили браконьеры или попали в секту: что могло произойти с пропавшей в тайге семьей Усольцевых

В Красноярском крае уже 13 дней ведутся поиски семьи Усольцевых. 64-летний Сергей и 48-летняя Ирина Усольцевы, а также их 5-летняя дочь Арина вышли в поход в сторону горы Буратинка и пропали.

Взрослые и ребенок ушли в лес в легкой одежде. Но есть надежда на то, что они все же взяли с собой теплые вещи и все то, что пригодится в случае непредвиденных обстоятельств. Как утверждают эксперты, спастись Усольцевы могут только если смогли развести огонь.

9 октября удалось поймать сигнал с телефона Сергея. Аппарат находится рядом с Минской петлей в семи километрах от поселка Кутурчин Красноярского края. В этой местности ранее не проводились поисковые работы, но спасатели уже сутки обследуют район. Вероятно, семья дошла до Кутурчинского Белогорья, вернулась и по какой-то причине прошла мимо поселка Кутурчин в сторону Минской петли.

Эксперты назвали несколько версий произошедшего с Усольцовыми. Изначально считалось, что на семью напали дикие животные, но так как не найдено никаких следов, специалисты полагают, что звери ни при чем и нужно искать другие зацепки.

"Очевидно, семья с маленьким ребенком не может уйти дальше 20 километров от начальной точки. Даже если бы напал условный медведь, были бы следы, трупы — их бы наверняка нашли. Ничего этого не обнаружено", — сообщил в беседе с "АиФ" поделился бывший следователь, а ныне адвокат Федор Глушков.

По мнению криминалиста Михаила Игнатова, семья могла стать жертвой сектантов. Также он считает, что пропавших могли убить браконьеры.