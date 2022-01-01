Подсчитан размер пенсии Пугачевой

Певица Алла Пугачева, покинувшая Россию, продолжает получать пенсию. Ее размер вычислили журналисты издания KP.RU. Отмечается, что российское законодательство не предусматривает оснований лишения права получения пенсионных выплат в связи с признанием иностранными агентами или сменой места жительства пенсионера.

Журналистам удалось выяснить размер пенсии артистки — 67 тысяч рублей. Выплаты поступают на банковскую карту и идут на погашение платежей за ее квартиру, налоги, решение бытовых вопросов. В собственности у Пугачевой квартира в Москве кадастровой стоимостью 221 миллион рублей и два земельных участка в Подмосковье. Как стало известно, у артистки в России есть доверенное лицо, которое занимается возникающими вопросами, а также юристы, адвокат и помощница.

Городской социальный стандарт пенсии текущего периода — 25 тысяч 850 рублей. Надбавка за орден "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степени — 330% размера социальной пенсии, то есть в 2025 году — 29 тысяч 119 рублей. Эта надбавка выплачивается только неработающим пенсионерам, а Пугачева продолжает получать немалые деньги от отечественных музыкальных онлайн сервисов за прослушивание своих песен. Однако пенсионерам из Москвы со званием народный или заслуженный артист России (а также СССР или РСФСР) доплачивают к страховой пенсии по старости по 41 тысячи 995 рублей – в итоге получается минимум 67 тысяч рублей.

Пугачева уехала вместе с семьей в Израиль в октябре 2022 года. В ответ на критику поклонников певица обозвала россиян холопами и рабами. И заявила, что она этих людей всегда терпеть не могла, так что их ненависть для нее - счастье.