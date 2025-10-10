Актриса Екатерина Волкова сделала полное боли заявление: "Это дикая несправедливость"

Екатерина Волкова родила троих детей. От брака с писателем Эдуардом Лимоновым актрисы воспитывает сына Богдана и дочь Александру, а от первого мужа у звезды кино совсем взрослая дочь Валерия. Старшая наследница Волковой уже сама стала мамой, причем многодетной.

Валерия родила первого сына в 2022 году, мальчика назвали Тимофей. В марте 2024-го у нее появился второй сын — Платон, а совсем недавно в семье родилась девочка, Василиса.

Но Екатерина Волкова не может в полной мере насладиться статусом бабушки. Актриса рассказала о больших проблемах в семье, из-за которых она находится в ужасном состоянии.

Оказывается, зять запретил Волковой общаться с дочерью Валерией и внуками. Они вдрызг разругались еще пару лет назад, правда, причину конфликта актриса не называет.

"Я в ужасном состоянии от того, что не вижу ни дочери, ни моего любимого внука, который тоже хочет ко мне. Мне кажется, это дикая несправедливость. Все мы когда-то попадаем под влияние мужчин. Мне психолог сказал так: оставьте ее в покое. Я так и сделала. Хотя очень скучаю. У меня с внуком сильная связь — я была рядом, когда он родился", — поделилась своей болью с VOICE Екатерина.

Актриса искренне не понимает, почему зять настроен против нее. Звезда кино не теряет надежду, что в будущем они смогут общаться.