Минюст признал иноагентами поэтессу Барскову* и "Острый угол"*

Минюст в очередной раз расширил список иноагентов. В реестр внесены поэт и филолог Полина Барскова*, журналист Денис Загорье* и автор YouTube-канала "Выход Есть!" Василий Садонин*. В перечне также блогер Алексей Шевцов*, правозащитник Тимур Тухватуллин* и медиа-проект "Острый угол"*.

Полина Барскова* окончила филфак Санкт-Петербургского университета, а аспирантуру закончила в Калифорнийском университете Беркли. В настоящее время проживает в США, преподает русскую литературу в Хэмпшир Колледже.

По данным Минюста, Барскова* – так же, как и остальные внесенные в реестр – распространяла ложную информацию о решениях российских властей, выступала против специальной военной операции на Украине. В перечне, по состоянию на 10 октября, числятся 1093 физических и юридических лица.