Дочь не смогла смолчать о состоянии Даны Борисовой: "Мне кажется, моя мама сходит с ума"

Единственная наследница Даны Борисовой Полина учится в Школе кино и телевидения Останкино и мечтает стать журналистом. Девушка уже даже нашла работу по специальности. Но ее мама внезапно оказалась против. Телеведущая сделала все, чтобы дочь не взяли даже на стажировку.

Борисова объяснила, что не верит в успех дочери, мол, за ее работу и платить-то не будут. Но Полина продолжает идти к своей цели. Она все-таки устроилась в известное звездное издание. Борисову-младшую даже отправили на съемки в кинотеатр, где проходила премьера проекта Андрея Кончаловского "Хроники русской революции".

"Я пока что стажируюсь до конца октября. Сейчас приехала на мероприятие… Это работа моей мечты. И что бы ни считала моя мама, но скоро мне все-таки будут платить за эту работу. Пока я не испытательном сроке", — поделилась Полина с "Комсомольской правдой".

На слова мамы девушка старается не обращать внимания, но и промолчать на едкое замечание не смогла. "Мне кажется, моя мама просто сходит с ума и пока что не верит, что у меня есть какой-то талант в этой же сфере. Время покажет", — уверена Аксенова.

Полина признается, что скандал, который разразился на отдыхе в Турции, они с Даной почти преодолели. Родственницы снова общаются, но не без ссор. "У нас вчера была совместная съемка. На самом деле, не хочу вспоминать этот ужас, этот позор", — призналась девушка.