Европа в щекотливом положении из-за помощи Украине. Страны ЕС финансирую обе стороны конфликта, продолжая покупать российские энергоносители, пишет Reuters.

По данным агентства, европейские союзники Киева нивелируют свою же финансовую помощь Украине. Боевые действия продолжаются четвертый год. При этом Европейский союз за первые восемь месяцев этого года импортировал российские энергоносители на сумму свыше 11 миллиардов евро.

Отмечается, что семь из 27 стран Евросоюза даже нарастили импорт российских энергоносителей. При этом пять из них активно поддерживают Украину. В частности, по данным агентства, во Франции закупки российской нефти и газа выросли на 40% по сравнению с прошлым годом.