Маша Кончаловская объяснила, почему ушла от мужа: "Я хотела дом, сад, детей, а Никита мечтал о другом"

Единственная дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной Мария Михалкова-Кончаловская разводится с мужем после восьми лет отношений. Девушка объяснила, почему рухнул ее брак.

Будущего супруга наследница знаменитой семьи встретила, когда ей было 16 лет, тогда Маша была уверена, что это любовь на всю жизнь. Но повзрослев, Кончаловская заговорила иначе. Оказалось, что Никита, хоть и старше на семь лет, еще не готов к детям и спокойной семейной жизни.

Супруги разъехались еще весной, сейчас развод на завершающей стадии. Не было ни ссор, ни взаимных упреков. Просто оба поняли, что стали слишком разными.

"По мере взросления наши ценности и мечты начали расходиться. Но ведь супруги должны иметь общие мечты и цели, это важно для крепкой семьи. А когда вы начинаете идти друг против друга, это ни к чему хорошему не приводит. Я хотела загородный дом, сад, детей, животных… Уже даже воображала себе все это. Никита хотел другого", — призналась Маша.

По ее словам, попытки сохранить брак ни к чему не привели. Кончаловская подчеркнула, что развод не был сиюминутным порывом. "Я, как женщина, воспитанная в патриархальной системе, пыталась сохранить семью. У нас ведь было много общих интересов, друзей. И, нет, это решение не было принято одним днем. Оно зрело достаточно долго. Мне кажется, мы бесконечно к этому шли", — поделилась наследница Толкалиной в беседе со "СтарХитом".

Маша отмечает, что к Никите у нее остались самые нежные чувства, но их для сохранения брака недостаточно. "Там, где была любовь, пожалуй, близкой дружбы быть не может. Но там, где была любовь, она и останется, просто перейдет в другое состояние. Никита перестанет быть моим мужем, но из моей жизни его ничто не вычеркнет", — заявила Маша.