Жителей Киева призвали срочно покинуть столицу Украины

Жителей Киева призвали покинуть столицу Украины. В городе ожидается блэкаут, написала в Telegram депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая после удара по киевской инфраструктуре ВС России.

Безуглая советует всем жителям Украины делать запасы и кооперироваться, а лучше всего — рассмотреть временный переезд этой осенью-зимой за город. Особенно это касается киевлян. Депутат отметила, что Киев – стратегическая и символическая цель, она считает, что его "посадят" полностью.

Нардеп в своем обращении признала, что Россия может уничтожить практически любой объект инфраструктуры на Украине. Вопрос лишь в том, сколько придется применить ракет. В ночь на 10 октября комбинированный удар баллистическими ракетами и дронами оставил без света большую часть Киева. Российская армия в результате массированного обстрела поразила около десяти ключевых объектов украинской энергоинфраструктуры.