Украина включила зарубежных журналистов в "список позора"

Участие представителей зарубежных СМИ в организованном Россией пресс-туре в ДНР возмутил Киев. Как заявил представитель украинского МИД Георгий Тихий, Украина запретит въезд журналистам, которые участвовали в поездке в Авдеевку и Курахово.

По данным Тихого, в перечень попали французское агентство AFP и американское Associated Press. Также в черном списке Киева базирующийся в Дубае телеканал Al Arabiya, турецкая газета Milliyet и целый ряд других СМИ. Под горячую руку попали и побывавшие в пресс-туре блогеры и бывшие чиновники из разных стран, передает "Интерфакс-Украина".

Представитель МИД назвал созданный ведомством перечень "списком позора". Он добавил, что по всем фамилиям из списка его ведомство намерено инициировать запреты на въезд. Тихий также пригрозил указанным СМИ другими серьезными последствиями, однако вид наказания не уточнил.