"Всегда такая была": Соседов высказался о "надменности" Ларисы Долиной

Певица Лариса Долина оказалась в центре скандала, хотя ничего из ряда вон выходящего не сделала. Артистку просто подловили, когда она была в плохом настроении и якобы надменно общалась с людьми.

Запись, на которой многие рассмотрели у исполнительницы хита "Погода в доме" звездную болезнь, разлетелась по Сети. Ее активно обсуждают и многие сходятся во мнении, что раньше артистка была мягче. Внезапно за Долину вступился музыкальный критик Сергей Соседов.

"Лариса Долина всегда была такой, во все времена. Она так разговаривает со всеми. Это не хорошо и не плохо, это такой характер, такая манера говорить, такая человеческая природа. Нужно делать на это скидку. Она нисколько не изменилась за десятилетия", — заявил Соседов в беседе с URA.RU.

Музыкальный критик отметил, что тема со "сложным" характером Ларисы Александровны всплывает не в первый раз. Но для аудитории соцсетей, которая сейчас активно открывает для себя артистов "прошлого", такое отношение к окружающим стало удивительным.

Сама Долина в одном из интервью объясняла, что не приемлет лицемерие. По словам артистки, лучше говорить правду прямо и в лицо, не подбирая смягчающих слов, чем лукавить и изворачиваться, боясь обидеть собеседника.