Рядовой Мерещук вынес раненого товарища с поля боя

Гвардии ефрейтор Евгений Фаткулов, доставляя личный состав на боевую позицию, заметил вражеский БПЛА, приближающийся к транспорту, и, не сбавляя скорости, заехал в лесополосу. А затем метким огнём из стрелкового оружия поразил беспилотник. Дрон сдетонировал в воздухе, не нанеся ущерба нашим военным и технике.

Штурмовая группа, в составе которой действовал гвардии рядовой Максим Мерещук, под плотным артиллерийским обстрелом и ударами FPV-дронов, достигла заданной цели и вступила в бой. Обойдя вражеские позиции с фланга, Максим уничтожил нескольких неонацистов и ликвидировал вражеский беспилотник. После взятия опорного пункта рядовой Мерещук оказал помощь раненому товарищу, сообщает "ТВ Центр".