За сутки потери ВСУ составили более 1 400 человек. Наши военные теснят врага по всей линии соприкосновения. Бойцы "Юга" уничтожили пять бронемашин, 15 автомобилей и два артиллерийских орудия неприятеля.

На харьковском направлении позиции ВСУ разгромили расчёты тяжелых огнемётных систем группировки "Север". Получив координаты целей от операторов беспилотников, "Солнцепёк" ударил по врагу термобарическими снарядами, уничтожив живую силу, технику и инженерные сооружения неонацистов.

А по неприятелю, укрывшемуся в лесном массиве, точно отработал экипаж вертолета Ка-52. "Ночной охотник" поразил авиаракетами опорник и личный состав боевиков.

На красноармейском направлении расчёты ударных беспилотников группировки "Центр" уничтожили вражеские блиндажи и позиции. Это позволило нашим штурмовым отрядам продвинуться вглубь обороны противника, сообщает "ТВ Центр".