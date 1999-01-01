Путин поздравил аграриев с праздником

Сегодня в России отмечают День работника сельского хозяйства. Тем, кто трудится в отрасли и ветеранам, свои поздравления направил Владимир Путин. Президент особо отметил, что агропромышленный комплекс служит надёжной опорой суверенитета страны, сообщает "ТВ Центр".

"Сегодня Россия не только уверенно обеспечивает себя продуктами питания, но и является одним из главных поставщиков продовольствия на глобальный рынок. Нашу качественную продукцию - зерно, растительные масла, рыбу, кондитерские изделия и другие товары - знают и любят более чем в 160 странах мира", - отметил президент.

Путин пообещал, что государство продолжит создавать условия для дальнейшего развития аграрного сектора, укреплять его конкурентоспособность и технологический суверенитет.

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечается в России с 1999 года во второе воскресенье октября. К празднику причастны труженики полей и ферм, фермерских хозяйств, руководители и специалисты сельскохозяйственных предприятий, учёные-аграрии, сельская интеллигенция, работники пищевой и перерабатывающей индустрии.