В зоне СВО появились "дороги смерти" для ВСУ

"Дороги смерти" для украинских войск появились в зоне специальной военной операции. Причина - плохие погодные условия, сообщает Telegram-канал "Военная хроника".

В прифронтовых зонах Донбасса с украинской стороны после трех дней дождя грунт размяк. Это сделало движение через поля невозможным, а обычные дороги находятся в плохом состоянии.

По данным военкоров, большинство объездных путей находится в разрушенном состоянии. Это превращает их в "дороги смерти", на которых даже при идеальных условиях скорость движения не превышает 50–60 километров в час.