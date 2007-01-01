Как выглядит могила умершего 18 лет назад Мурата Насырова: взгляд обращен к солнцу, а над головой надломленная арка

Мурата Насырова нет в живых уже 18 лет, но "мальчика, который хочет в Тамбов" все еще помнят и любят. Он был настоящей легендой 1990-х. Под его песню "Ты — это я, я — это ты" до сих пор грустят влюбленные. Это он исполнил русские саундтреки к мультфильмам "Утиные истории" и "Черный Плащ".

Артист трагически погиб 19 января 2007 года. Мурату было 37 лет. Точную причину смерти певца до сих пор не выяснили. Версии были разные, но большинство склоняется к тому, что произошел несчастный случай.

Похоронили Насырова на кладбище казахстанского поселка Заря Востока под Алма-Атой. Семья решила, что Мурат должен упокоиться рядом с отцом. Хотя певец мог бы получить место на престижном московском Троекуровском кладбище.

Сегодня на могиле артиста стоит красивый памятник. Надгробие создали скульпторы Магомет Абдуллаев и Аркен Маметбакиев. Памятник сделан из бронзы и камня. На нем близкие артиста оставили надпись на казахском языке, которая переводится как "Молния, озарившая вечность".

На надгробии Насыров смотрит на восток, его взор обращен к восходящему солнцу, в руках музыканта раваб — народный уйгурский инструмент, а над головой — надломленная арка и звезда.

С момента смерти Мурата прошло почти 20 лет, а поклонники все еще приносят ему живые цветы. Очень часто в вазонах у могилы Насырова можно заметить свежие букеты роз или хризантем.