Мелания Трамп рассказала об "открытом канале связи" с Путиным

Москва и Вашингтон за сутки вернули на родину восемь украинских детей. Об этом сообщила первая леди США. По словам Мелании Трамп, она обсудила проблемы украинских детей, находящихся в России, с российским президентом Владимиром Путиным.

Супруга Трампа напомнила, что в августе, во время саммита Россия-США на Аляске, передала Путину письмо. В этом послании первая леди Америки призвала президента России к защите детей, отметив, что он способен сделать это "одним росчерком пера", передает ТАСС.

Мелания Трамп отметила, что считает своей миссией обеспечить прозрачный обмен информацией о здоровье всех детей, пострадавших из-за конфликта на Украине. По ее словам, Путин дал письменный ответ, выразив готовность взаимодействовать напрямую. С тех пор у первой леди США с президентом России – открытый канал связи.