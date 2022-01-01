Латвия решила депортировать более 800 россиян

Власти Латвии решили депортировать более 800 россиян. Управление по делам гражданства обвинило их в нарушении миграционного законодательства. Как заявили в ведомстве, россияне должны покинуть страну до 13 октября.

О решении властей объявила изданию Politico директор по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции Мадара Пуке. Она заявила, что пребывание в Латвии этих людей после указанного срока незаконно.

В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек, из них почти 40% — русскоязычные. Однако в стране только один государственный язык — латышский, русскому языку присвоен статус иностранного. Правительство Латвии в августе 2022 года решило продлевать временный вид на жительство гражданам России лишь в исключительных случаях. А постоянный — выдавать только при условии сдачи экзамена по государственному языку