Джиган и Самойлова всех обманули: что на самом деле происходит в звездной семье

Оксана Самойлова и Джиган разводятся. Заявление в суд блогерша подала 6 октября. На этот раз супруги не хайпуют, и на самом деле намерены разорвать отношения, так утверждает Оксана. И в подтверждение она даже оплатила госпошлину за подачу заявления.

Самойлова призналась, что у них с мужем не было ссор, Оксана просто устала, что ее не ценят. Что именно произошло, Самойлова не стала говорить, но очень прозрачно намекнула, что проблемы в браке были давно, она просто терпела и прощала.

Однако в звездный развод поверили далеко не все. В соцсетях разгорелись жаркие споры, народ уверен, что парочка опять создает шумиху для раскрутки. Среди тех, кто усомнился, оказалась и Ксения Собчак.

"Друзья, ну всегда есть вероятность, что вся история с разводом Оксаны Самойловой и Джигана — может быть прогревом. Снова. Смотрите сами: Джиган сегодня ночью выпускает свежий трек о любви с проникновенным вопросом: "Ты когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?", дальше слушайте сами. Оксана делает драматичные посты в запрещенной соцсети, а по сторис понятно, что контент она записывает не из их общего дома", — обратила внимание журналистка в своем Telegram-канале.

"Комсомольская правда" также уверяет, что развод Самойловой и Джигана может оказаться фикцией — прогревом нового шоу блогерши. Ходят слухи, что в Париж Оксана летала на съемки реалити, а на показы в рамках Недели моды заскочила для отвода глаз. Учитывая, что Самойлова ранее говорила, что она не фанатка мира моды, в это поверить легче, чем в развод знаменитостей.