Подразделения армии США прибыли в Израиль

Американские военные начали прибывать в Израиль. Здесь создается гражданско-военный координационный центр, который будет наблюдать за реализацией договоренностей о прекращении огня в секторе Газа, сообщил телеканалу CNN представитель Пентагона.

Часть военных прибыла из стран Ближнего Востока, другие - из командований США. Полностью контингент развернется к воскресенью. В Пентагоне подчеркнули, что создание центра займет несколько недель.

Как сообщил представитель американского военного ведомства, в Израиле будет размещено около 200 военнослужащих США. Основная задача - контроль за выполнением гуманитарных и логистических положений сделки. Военные будут помогать с доставкой помощи и обеспечивать безопасность, передает ТАСС.