Лекорню снова стал премьер-министром Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь назначил на должность премьер-министра бывшего министра обороны республики Себастьяна Лекорню. Об этом 10 октября сообщило агентство France Press со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.

"Макрон вновь назначил Себастьяна Лекорню премьер-министром", — сказано в сообщении.

6 октября Лекорню подал в отставку с должности председателя кабинета министров Франции. Он пробыл премьером всего 27 дней.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что назначение премьер-министром Франции Себастьяна Лекорню сигнализирует кризис демократии во Франции.

"На фоне политических репрессий во Франции этот акт отчаяния сигнализирует о тотальном кризисе демократии – мнение французов больше не учитывается", – написала Захарова в своем телеграм-канале.