Трамп оценил поддержку России его плана по Газе

Президент США Дональд Трамп высоко оценил поддержку со стороны России его плана урегулирования конфликта в секторе Газа. Об этом 11 октября он заявил во время встречи с журналистами.

"Россия присоединилась. Президент Путин в полной мере поддерживает его", — сказал Трамп.

Он добавил, что к плану также присоединился Иран, чему он "был очень рад".

Трамп отметил, что его план поддержали даже те страны, которые необязательно были вовлечены в процесс переговоров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что план лидера Вашингтона по разрешению кризиса в Газе в случае реализации будет историческим событием. Об этом он сказал журналистам по итогам своего визита в Таджикистан.

6 октября делегации Израиля и ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа при посредничестве Египта, Катара и США. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, который до этого представил Дональд Трамп.