Макрон вернул в кресло премьера подавшего в отставку Лекорню

Новое слово в политической истории Франции. Премьер-министром страны после подавшего в отставку Себастьяна Лекорню стал вновь Себастьян Лекорню. Такое решение принял президент Макрон после консультаций с лояльными ему политическими силами.

Рекордсмен по самому недолгому пребыванию на посту, который так и не смог сформировать кабинет, Лекорню получит второй шанс для работы над ошибками. Впрочем, упрямство Макрона уже вызвало возмущение парламентариев правого и левого крыла. Оппозиция пригрозила вынести главе правительства вотум недоверия.

Лекорню обвиняют в том, что он послушно продолжает курс своих предшественников на реализацию непопулярных мер жёсткой экономии и милитаризма, сообщает "ТВ Центр".