Ночью под Красноярском тушили сильный пожар в пятиэтажке

Один человек погиб, ещё пятеро пострадали в результате пожара в пятиэтажном жилом доме в городе Сосновоборск под Красноярском. Огонь вспыхнул в одной из квартир и затем быстро перешёл на кровлю. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров.

Двести жильцов успели покинуть здание самостоятельно. Многие пока остановились у родственников, 28 отправили в пункт временного размещения.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с источниками огня. Вероятно, женщина уснула в комнате с непотушенной сигаретой.

Также организована прокурорская проверка, в ходе которой будет дана оценка работе организации, ответственной за содержание дома, сообщает "ТВ Центр".