Массированный удар по тыловым объектам ВСУ на территории Украины этой ночью нанесли российские войска. Не менее десяти взрывов прогремели в Одессе. Целью атаки были места дислокации боевиков и железнодорожные узлы, а также критическая инфраструктура противника. В городе наблюдаются перебои с энергоснабжением.

Также прилёты были зафиксированы в Черниговской области. В Харьковской области поражены предприятия, где выпускали и хранили вооружение для ВСУ, а также пункты дислокации иностранных наёмников.

Тем временем наши штурмовые отряды ведут бои за населённый пункт Алексеевка на днепропетровском участке фронта. Продвижение пехоты обеспечили точечные залпы артиллерии, уничтожены укрепления националистов. В ДНР операторы беспилотников ведут охоту за техникой радикалов. Ударными дронами - ликвидированы несколько вражеских бронемашин.

В харьковском приграничье подразделения "Северной" группировки с тяжёлыми боями продвигаются на левом берегу реки Волчья. Поддержку оказывают экипажи вертолётов Ка-52. Во время боевого вылета авиация поразила личный состав и опорный пункт ВСУ в лесном массиве, сообщает "ТВ Центр".