Трамп пошёл на обострение в торговой войне с Китаем

Обвал американских фондовых индексов и рынка криптовалют вызвало заявление Дональда Трампа о намерении обострить торговую войну с Китаем. Президент США анонсировал введение дополнительных стопроцентных пошлин на товары из Поднебесной. Мировая экономика уже готовится к худшему.

Усиление тарифного давления может нарушить цепочки поставок и вызвать рост цен на электронику, сырьевые материалы и не только, говорят эксперты. Китайские фабрики производят больше товаров, чем сами США, Германия, Япония, Южная Корея и Великобритания вместе взятые, и многое из того, что создает КНР, в конечном счете оказывается в Америке. Например, более 70% смартфонов сделаны в Китае. Не говоря уже об игрушках, одежде и обуви.

Американцы торгуют с Китаем фармацевтической продукцией, химикатами, мясом, обеспечивая более 900 тысяч рабочих мест в США. Но американский лидер не может себе позволить пропустить такой наглый удар от китайцев. Там посмели ответить на введение США портового сбора для китайских судов, уже с 14 октября Китай начнёт взимать специальный налог для американских судов, пришвартовывающихся в их портах.

Не такие и стабильные отношения Вашингтона и Пекина накалились ещё в апреле, когда Трамп поднял пошлины на импорт из Китая до 145% в дополнение к тарифу в 20% на фентанил. После процентные ставки то падали, то снова росли. При этом переговоры между странами затягивались. Есть, правда, шанс, что лидеры США и Китая встретятся и договорятся на саммите АТЭС 31 октября.