Серия мощных взрывов уничтожила завод по производству боеприпасов в американском штате Теннесси. Комплекс выгорел полностью, сообщает "ТВ Центр".

Первый взрыв был такой силы, что звук слышали за несколько километров. Не известна судьба 19-ти человек. Местные власти сообщают о погибших и четырёх или пяти пострадавших.

Шериф округа Хамфрис, посетивший место трагедии, назвал увиденное самой ужасной сценой из тех, что встречал в жизни. Причину ЧП выясняют специалисты и агенты ФБР.

Завод имел множество военных контрактов на производство взрывчатых веществ, в том числе кумулятивных снарядов, которые, по данным СМИ, поставляли киевскому режиму.