Разгорается скандал вокруг Нобелевской премии мира

Новым скандалом грозит обернуться присуждение Нобелевской премии мира. Обвинения в политической ангажированности - не единственная проблема Нобелевского комитета, который занимается отбором кандидатов.

Там намерены провести расследование об утечке информации. Повод дала популярная букмекерская онлайн-платформа. В ночь перед объявлением победительницы - Марии Корины Мачадо - ставки на неё резко возросли. Шансы на победу лидера венесуэльской оппозиции, которую до этого считали аутсайдером, увеличились с 3% до 70% процентов.

В Нобелевском комитете рассматривают как вариант утечки информации от частного лица, так и успешную попытку компьютерного взлома, сообщает "ТВ Центр".