Собянин рассказал о благоустройстве в центре Москвы

Сразу несколько крупных проектов по благоустройству реализовали центре Москвы. Итоги работ сегодня подвёл мэр Сергей Собянин.

В личном блоге он рассказал, что в Тверском районе обновили спортивные и детские зоны, а перед зданием Москомархитектуры создали комфортное общественное пространство. В Хамовниках в сквере 10-летия Октября обустроили большую площадку с уличными тренажерами.

В районе Якиманка заменили покрытие прогулочных дорожек, установили современные беседки, скамейки и парковые качели. В Басманном районе в Милютинском саду также полностью обновили инфраструктуру для занятий спортом, прогулок с детьми и тихого отдыха.