Москвичей пригласили на фестиваль "Наука 0+"

Познакомиться с квантовыми технологиями и узнать, как учёные ищут жизнь в космосе можно на международном фестивале "Наука 0+", который проходит в Москве. Это один их самых масштабных просветительских проектов, рассчитанный на все возрастные группы, сообщает "ТВ Центр".

В столице подготовлены десятки тематических площадок с интерактивными выставками, фильмами и мастер-классами, а выдающиеся учёные нашей страны прочитают сотни лекций. Фестиваль проходит в юбилейный, двадцатый раз. В этом году его главная тема "Твоя квантовая вселенная".

"Наш фестиваль стал сильным явлением популяризации науки. Причём, ребята показывают не игрушки детские какие-то, а настоящие изделия, связанные с электроникой, с искусственным интеллектом, с квантовыми вычислениями. Это - настоящие приборы, которые затем становятся нужны для жизни", - отметил ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий.