Экологи решили добавить красок лесу в парке "Земля леопарда"

Берёзы, сирень, рододендроны: в Приморье вокруг знаменитых Кравцовских водопадов, высаживают сотни растений, чтобы спасти лес. Когда-то территория не была обустроена для туризма, и люди нанесли серьёзный ущерб природе. Теперь специалисты совместно с волонтёрами проводят масштабную работу по восстановлению.

Каскады Кравцовских водопадов уже не одно десятилетие притягивают путешественников. Но все эти годы туризм здесь был стихийный. Любители так называемого дикого отдыха пробирались сквозь лес, жгли костры, карабкались по сопкам, протаптывали тропинки, уничтожая растения.

Евгения Сомова, старший научный сотрудник ФГБУ "Земля леопарда": "Десять лет назад, когда впервые сотрудники нацпарка и ДВО РАН мы пришли и оценили, выяснили, что участки леса, которые примыкают к водопаду, находятся в 4-5 стадии рекреационной депрессии".

Стало понятно, что уникальную природу нужно срочно спасать. Вокруг водопадов сотрудники нацпарка "Земля леопарда" построили экотропу. А теперь принялись восстанавливать ландшафт.

Алексей Титов, инженер научного отдела ФГБУ "Земля леопарда": "Видно, что тут тропа, и чтоб избежать дальнейшего разрушения, высаживаются кустарники, чтоб удерживали грунт. И от кустарника проще разрастается подлесок, траве будет проще расти".

Ещё летом биологи нацпарка начали подготовительную работу. Искали наиболее пострадавшие участки и подбирали оптимальные для них растения. На каждом участке высаживают определенные растения, в зависимости от освещённости и качества почвы. Всего учёные определили десять повреждённых территорий.

Экологи поставили перед собой задачу не только восстановить лес, но и добавить ему красок. Поэтому некоторые растения появятся здесь впервые. Первые результаты работы специалисты нацпарка "Земля леопарда" оценят уже весной, когда посмотрят насколько хорошо прижились деревья и кустарники. В дальнейшем уникальный для России научный опыт передадут коллегам из других охраняемых территорий.