Збруев вышел на связь из больницы

Народный артист РСФСР Александр Збруев надеется вернуться на сцену после госпитализации. Актёр вышел на связь из больницы и ответил на вопросы корреспондента ТАСС.

Збруев признал, что ему пришлось отменить участие в постановках в двух театрах – "Ленкоме Марка Захарова" и в театре на Малой Бронной.

"Я верю в то, что я, конечно, вернусь в театр. Там у меня есть работа, в "Ленкоме" я должен репетировать с нашим новым художественным руководителем - это "Репетиция оркестра", - сказал Збруев.

В больнице артист находится, по его словам, в хороших руках.

Два дня назад 87-летний Збруев попал в Склиф с проблемами по урологической части. Через сутки его перевели в другую больницу. Как рассказал президент "Ленкома Марка Захарова" Марк Варшавер, жизни и здоровью актёра ничего не угрожает.