Собянин рассказал о строительстве соцобъектов в Щербинке

В столичном районе Щербинка активно возводят социальные объекты. Об этом сегодня рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на онлайн-платформах.

Так, сейчас инвесторы строят пятиэтажную поликлинику. В ней смогут принимать более пятисот человек за смену. Возводят физкультурно-оздоровительный центр площадью почти полторы тысячи квадратных метров.

Появятся три детских сада, а также образовательный комплекс, в состав которого войдёт и школа. Мэр подчеркнул: новые объекты необходимы активно развивающемуся району, на его территории живут 135 тысяч человек.