На Бородинском поле проходит исторический фестиваль "Москва за нами"

О том, как Красная армия готовилась к обороне столицы во времена Великой Отечественной войны можно на историческом фестивале "Москва за нами". Он проходит на территории музея-заповедника "Бородинское поле" и приурочен к 80-летию Победы. На специальных площадках можно познакомиться с работой полевых медиков, окунуться в историю, посетив выставку вооружения и техники.

В рамках фестиваля пройдёт научная конференция "Можайская линия обороны в Битве за Москву", а также масштабная реконструкция с участниками исторических клубов из России и Белоруссии. Боевые эпизоды будут воссозданы с использованием боевой техники и её копий времён войны, сообщает "ТВ Центр".