Российские военные раскрыли детали ночных ударов по объектам противника

Российская авиация и ракетные войска ударили минувшей ночью по объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

Украинские СМИ ранее сообщали, что многочисленные прилёты были в Одессе – там поражены портовые объекты и железнодорожная инфраструктура.

Также за минувшие сутки силы противовоздушной обороны сбили 95 украинских беспилотников самолётного типа.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.