Россиянам рассказали о новой уловке мошенников

В Госдуме предупредили о мошенничестве с поверкой счётчиков. Как рассказал ТАСС глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, аферисты приходят к пожилым людям и убеждают их, что пришло время поверки счётчиков воды.

Мошенники назначают сумму с потолка и просят оплатить услугу. Пожилой человек не знает её реальную стоимость, а ему выписывают счёт на 15 тысяч рублей, хотя очевидно, что контроль работы счетчика стоит в разы дешевле.

По словам Нилова, фейковые компании сначала развешивают на домах объявления о том, что жителям необходимо срочно провести поверку счётчиков, а затем обзванивают жильцов. Депутат попросил информировать пенсионеров о новых схемах мошенничества.