Владимир Зеленский позвонил в Белый дом после серии российских ударов по военным объектам на Украине. Перепуганный главарь киевского режима выпрашивает у Дональда Трампа новые ракеты для системы ПВО.

Об этом сам Зеленский сообщил у себя в соцсетях. "Проинформировал президента Трампа об ударах по энергетике. Обсудили возможности усилить нашу ПВО и договорённости, которые мы готовим по этому поводу", - написал он.

Ранее американские СМИ писали, что американские системы ПВО Рatriot больше не справляются с перехватом российских ракет. Всё дело в том, что Россия серьёзно модернизировала своё оружие и теперь против него бессильны западные системы противовоздушной обороны.