Днём 11 октября силы ПВО сбили 16 украинских беспилотников

В течение дня 11 октября в трёх регионах России сбиты 16 украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны, атаке подверглись Башкирия, Белгородская и Курская области.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о двух пострадавших во время атаки дронов. Также в Белгороде силы ПВО сбили несколько ракет противника.

Минувшей ночью над территорией России сбито 42 украинских беспилотника. Дежурные средства ПВО сработали в Волгоградской, Ростовской, Ульяновской, Воронежской, Саратовской областях и в Башкирии.