В Подмосковье прошла грандиозная битва роботов

Международный чемпионат по битве роботов собрал рекордные 112 команд. Соревнования проходят в подмосковном Одинцове, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

На грандиозную битву приехали школьники, студенты, инженеры из 23 регионов России и восьми стран. "Это не просто зрелищная битва машин, это место, где рождаются настоящие технологические решения", - указал губернатор.

Воробьёв напомнил, что президент Владимир Путин поставил амбициозную цель – войти в мировой топ-25 по роботизации к 2030 году. Глава Подмосковья отметил, что в регионе работают более тысячи кружков по робототехнике.