На афгано-пакистанской границе начались бои

На границе Афганистана и Пакистана вспыхнули бои. Власти Афганистана обвинили Пакистан в нарушении воздушного пространства страны и нанесении ударов по афганской территории.

Уже известно о пяти погибших пакистанских военных, сообщает новостной портал Tolo News со ссылкой на свои источники. Во время боёв разрушены два пакистанских поста безопасности на афганско-пакистанской границе вдоль всей линии Дюранда.

Ещё сообщается, что афганские ВВС нанесли авиаудар по пакистанскому городу Лахор. О последствиях этого удара пока нет информации.