Афганистан заявил о завершении операции "месть" против Пакистана

Министерство обороны Афганистана заявило об успешном окончании "операции возмездия" против Пакистана.

В министерстве отметили, что Кабул действовал "в ответ на неоднократные нарушения воздушного пространства Афганистана и авиаудары Пакистана".

"В случае повторного нарушения воздушного пространства Афганистана Пакистаном, вооруженные силы страны дадут решительный отпор с целью защиты своих границ", — предупредили в министерстве.

Ранее на границе Афганистана и Пакистана вспыхнули бои. Кабул обвинил Исламабад в нарушении воздушного пространства страны и нанесении ударов по афганской территории.