Действия США осудили в Китае

Китай назвал действия США типичным примером "двойных стандартов". Об этом 12 октября заявили в министерстве коммерции КНР.

Согласно сообщению ведомства, Китай, будучи ответственной страной, всегда решительно защищает национальную и международную безопасность.

"Китай всегда твердо придерживается принципиальной позиции справедливости, рациональности и отсутствия дискриминации, осмотрительно и умеренно вводит меры экспортного контроля", — говорится в сообщении.

"Если США будут настаивать на своём, Китай непременно решительно примет надлежащие меры для защиты своих законных прав и интересов", — добавили в министерстве.

10 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон вводит пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который Пекин платит сейчас. Он объяснил свое решение "агрессивной позицией" КНР в сфере торговли.