Десятки человек стали жертвами наводнения в Мексике

Более сорока человек погибли в Мексике в результате разрушительных наводнений. 27 человек числятся пропавшими без вести. Тропический циклон "Раймонд" принёс в Центральную Америку проливные дожди.

Реки вышли из берегов, затопив огромные территории и ряд населённых пунктов. В горах сошли оползни. Разрушены мосты. Повреждены десятки тысяч зданий и более тысячи километров автомобильных дорог. Без электричества остались свыше трёхсот тысяч человек.

На помощь спасателям направлены подразделения армии и флота. По прогнозам синоптиков, дожди в регионе будут идти ещё несколько дней, сообщает "ТВ Центр".