В США на благотворительном фестивале разбился вертолёт

Крушение вертолёта попало на кадры, снятые очевидцами в Калифорнии. Инцидент произошёл в городе Хантингтон-Бич во время ежегодного благотворительного фестиваля.

Пролетая вдоль пляжа, борт потерял управление, начал снижаться и чуть не врезался в здание, а при попытке набора высоты стал неконтролируемо вращаться. С хвостовой части упали несколько деталей, после чего машина рухнула прямо на пальмы.

Рядом было множество людей. Пострадали пять человек - двое находившихся в вертолёте и трое прохожих. Причину аварии сейчас выясняют, сообщает "ТВ Центр".