В Сумском приграничье российские штурмовые отряды развивают наступление, зачищая лесополосы и пресекая попытки противника перейти в контратаку. За одной из целей разведчики наблюдали несколько дней, там располагался пункт управления БПЛА. Точным попаданием российский дрон разнёс его в щепки, не оставив шансов противнику. Российские военные продолжают вытеснять ВСУ из Сумской области и таким образом формируют безопасную зону вдоль границы России.

На константиновском направлении ситуация для ВСУ с каждым днём только хуже. Боеспособных подразделений становится меньше, а насильно мобилизованные вряд ли что-то изменят - воевать не хотят и не умеют. Небо над Константиновкой круглосуточно патрулируют наши дроны. Они выявляют огневые точки, места, в которых боевики ВСУ оборудуют позиции, а затем уничтожают их. И тем самым здорово помогают штурмовикам, которые сейчас ведут бои на восточных окраинах города.

И хуже ситуация для ВСУ сейчас только в соседних Красноармейске и Димитрове. Противник зажат с нескольких сторон. Эвакуироваться из этих населённых пунктов всё сложнее. Подвезти боеприпасы и живую силу уже фактически невозможно. Любая попытка обречена на провал. Под нашим огневым контролем находятся практически все пути снабжения. Противник уже давно перестал считать потери в живой силе и технике.

Противник, конечно, пытается помешать стремительному продвижению российских бойцов - не жалеет своих ударных дронов. В небе их десятки, но наши военные создали эшелонированную систему обороны, чтобы сбивать любую воздушную цель, которая может угрожать штурмовым группам и технике с провизией.

Вся линия фронта с севера до юга сегодня находится в движении, везде противник испытывает сложности. И, вероятно, что уже к концу осени ситуация на многих участках будет катастрофической.