Вероятность полномасштабной торговой войны между США и Китаем не только приближает мировой экономический кризис, но грозит сократить и масштабы западной помощи Киеву, говорят эксперты. Но шанс договориться ещё есть.

Специальный портовый сбор для судов США. Мера, которая окажет негативный эффект: эксплуатационные расходы увеличатся, конкурентоспособность Штатов на международном рынке морских перевозок снизится. Это симметричный ответ на аналогичные действия Вашингтона, подчёркивают в Пекине.

Новый виток торговой войны между двумя державами, кажется, готов закрутить в водовороте и утащить на дно всю мировую экономику. Трамп запрещает экспорт технологий в КНР, Пекин вводит ограничения на редкоземельные металлы, которые являются стратегическим сырьём при производстве микроэлектроники. Белый дом грозит стопроцентными пошлинами на китайские товары сверх введённых ранее. И эта пикировка уже отражается на фондовых рынках и обесценивает акции.

Пекин торговой войны не хочет, но и не боится её. В последнем заявлении Министерство коммерции КНР всё ещё призывает Вашингтон остановиться и исправить ошибки. Двусторонняя встреча Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Южной Корее, по-прежнему, под вопросом. Но, так или иначе, договариваться придётся. От китайских редкоземельных металлов зависит оборонный комплекс США. А ведь хозяин Белого дома собирался хорошо заработать на продаже оружия тем же европейцам.

Киевский попрошайка продолжает клянчить новые поставки, а евробюрократы готовы их оплачивать. Накануне Трамп полчаса говорил с Зеленским по телефону. Издание Axios пишет, что обсуждали передачу "Томагавков". Белый дом беседу не комментирует. Банковая скрывает детали за витиеватыми формулировками: обсудили возможности усилить ПВО Украины. Но в успехе предприятия сомневаются даже украинские эксперты.