Пакистан захватил 19 афганских пограничных пунктов

Тревожные новости приходят с пакистано-афганской границы. Сообщается об ожесточённых боях сразу в нескольких провинциях региона. Вечером 11 октября афганская армия нанесла серию ударов по территории своего восточного соседа, в частности, по городу Лахор. Погибли 12 пакистанских военных.

В Кабуле атаку назвали акцией возмездия за пакистанские операции против афганских террористов. Однако после того, как талибы рапортовали об успехе, в сторону границы направились пакистанские танки, артиллерия, авиация и беспилотники.

Сейчас Вооружённые силы Пакистана взяли под контроль 19 афганских пограничных пунктов. Афганские силы понесли тяжёлые потери. При этом в Исламабаде подчёркивают: реакция на агрессию со стороны Кабула не является актом войны, сообщает "ТВ Центр".